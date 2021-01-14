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Старый грузовик сгорел в Ростове-на-Дону

Старый грузовик сгорел в Ростове-на-Дону
Утром 16 января в пожарную часть поступил сигнал о горящем в Октябрьском районе Ростова грузовике. ЧП случилось примерно в 9.00 на улице Монтажной.

Выяснилось, что на территории одного из предприятий загорелся старый ЗИЛ. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь быстро охватил капот и кабину машины.

Прибывшие на место спасатели потушили горящий грузовик примерно за 10 минут. Кабину и мотор ЗИЛа восстановить невозможно.

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