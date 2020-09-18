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В Ростове водитель легковушки въехал в пассажирский автобус

В Ростове водитель легковушки въехал в пассажирский автобус
В донской столице легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Авария случилась на проспекте Стачки 21 сентября около 22 часов.

В районе дома № 207/14 мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» врезался в пассажирский автобус № 20А под управлением 55-летнего водителя. Автобус ехал по встречной полосе в направлении проспекта Коммунистического, когда в него влетела иномарка.

- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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