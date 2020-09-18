В Ростове водитель легковушки въехал в пассажирский автобус

В донской столице легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Авария случилась на проспекте Стачки 21 сентября около 22 часов.В районе дома № 207/14 мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» врезался в пассажирский автобус № 20А под управлением 55-летнего водителя. Автобус ехал по встречной полосе в направлении проспекта Коммунистического, когда в него влетела иномарка.- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.