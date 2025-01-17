Автобус и легковушка столкнулись на Красноармейсков в Ростове

Фото: соцсети

В Ростове столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.Инцидент произошел в утренний час-пик 17 января. По словам свидетелей, ДТП случилось на Гвардейской площади.Автобуса №21 двигался по улице Красноармейской. Внезапно перед ним появился автомобиль «Фольксваген». Водитель автобуса не успел вовремя среагировать и задел боковое зеркало иномарки.В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в УГИБДД.