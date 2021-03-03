В Ростове мужчина до смерти забил ВИЧ-инфицированную любовницу на глазах у ее дочери

В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону рассматривают дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в жестокой расправе над матерью-одиночкой. Подробности происшествия Rostov.ru рассказал собственный источник.Случайная встреча, ставшая роковой для 30-летней Елены Л. (прим. - имя изменено), произошла 14 декабря 2020 года. В тот день она гуляла со своей шестилетней дочерью на улице и познакомилась с мужчиной. Алексею Ж. (прим. - имя изменено) приглянусь эффектная женщина, и он пригласил ее в гости. Та согласилась.Алексей привел Елену в дом своего дяди, у которого временно жил. Пока пенсионер присматривал за девочкой на первом этаже, Елена с новым знакомым поднялись на второй. Там они приняли запрещенные вещества и занялись любовью. После бурной ночи ростовчанка накинула халат и спустилась вниз к дочери. Спустя несколько часов она снова оказалась на втором этаже наедине с Алексеем.Как позже установило предварительное следствие, в спальне между любовниками произошла ссора. От былой обходительности кавалера не осталось и следа. На фоне принятых запрещенных веществ он озверел и набросился на Елену с кулаками. Он бил ее головой о стену, а после столкнул с лестницы. На первом этаже мужчина продолжил наносить удары кулаками по голове и телу любовницы. Негодяй не оставил на ростовчанке живого места — все тело было в синяках и ушибах. Мать убивали на глазах у ее маленькой дочки.От полученных травм Елена стала терять сознание, а ее тело скрутили судороги. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, Алексей стал приводить ее в чувства. Вместе с дядей они потащили ее в душ и сделали массаж сердца. Когда женщина немного пришла в себя, горе-любовник решил, что беда позади. Он уложил ее на диван и уснул. Проснувшись утром, он обнаружил Елену мертвой. Экспертиза трупа показала, что женщина умерла от полученных многочисленных травм. Кроме того, ростовчанка была ВИЧ-инфицированной и состояла на учете.Алексея задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». На 9 марта в суде назначено предварительное слушание. Неоднократно судимому Алексею грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый отрицает свою вину. Он настаивает на том, что не избивал свою новую знакомую, а про ее болезнь знал до вступления в половую связь.Осиротевшую шестилетнюю дочь Елены забрали в приемную семью.