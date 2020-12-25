Стали известны обстоятельства гибели отца и дочери при пожаре в Ростовской области

Стали известны подробности гибели двух человек при пожаре в Ростовской области. Трагедия произошла в ночь на 28 декабря в хуторе Красный Кут Октябрьского района.Как сообщил источник Rostov.ru, в небольшом кирпичном доме №10 по улице Чистова жил 65-летний пенсионер Владимир Р. с безработной 37-летней дочерью Любовью. Женщина с рождения болела ДЦП.В ту ночь отец уложил Любу спать, а сам пошел на кухню покурить. Что произошло дальше, неизвестно, но дом начал гореть. Со слов соседей, которые и вызвали спасателей, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.Огонь в считанные минуты охватил 48 квадратных метров – несколько комнат. Для его полной ликвидации понадобилось больше двух часов. После тушения на кухне был обнаружен труп Владимира, а на кровати в спальне – Любы. Отец и дочь отравились продуктами горения.Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу в поселок Каменоломни.