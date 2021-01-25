В Ростове пенсионерку нашли убитой в собственном доме

В Ростове-на-Дону неизвестные проникли в частный дом и зарезали 72-летнюю женщину. Трагедия произошла 26 января на улице Пришкольной.По информации собственного источника Rostov.ru, Елена Д. (прим. - имя изменено) перестала отвечать на звонки, а после телефон ее и вовсе оказался выключенным. Соседи пенсионерки забили тревогу и решили навестить ее. Дверь дома оказалась открытой.Войдя в жилище, они увидели Елену лежащей на полу. Вокруг нее было много крови, а на лице и руках - множественные колото-резаные раны. Соседи вызвали на место полицию и скорую помощь.- Предположительно, смерть пожилой женщины наступила от полученных телесных повреждений, - прокомментировал источник.Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого в расправе над ростовчанкой, а также все обстоятельства случившейся трагедии.