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В Ростове пенсионерку нашли убитой в собственном доме

В Ростове пенсионерку нашли убитой в собственном доме
В Ростове-на-Дону неизвестные проникли в частный дом и зарезали 72-летнюю женщину. Трагедия произошла 26 января на улице Пришкольной.

По информации собственного источника Rostov.ru, Елена Д. (прим. - имя изменено) перестала отвечать на звонки, а после телефон ее и вовсе оказался выключенным. Соседи пенсионерки забили тревогу и решили навестить ее. Дверь дома оказалась открытой.

Войдя в жилище, они увидели Елену лежащей на полу. Вокруг нее было много крови, а на лице и руках - множественные колото-резаные раны. Соседи вызвали на место полицию и скорую помощь.

- Предположительно, смерть пожилой женщины наступила от полученных телесных повреждений, - прокомментировал источник.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого в расправе над ростовчанкой, а также все обстоятельства случившейся трагедии.

Фото для иллюстрации.

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