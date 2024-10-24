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В Ростове «Мерседес» перевернулся на крышу после ДТП

В Ростове «Мерседес» перевернулся на крышу после ДТП
В Ростове-на-Дону автомобиль «Мерседес» перевернулся на крышу после ДТП. Автомобильная авария случилась 24 октября.

По словам очевидцев, водитель легковушки ехал по улице Таганрогской. На пересечении с Чалтырским переулком немецкая машина столкнулась с «Рено». Удар оказался на столько сильным, что «Мерседес» не устоял на колесах.

После ДТП в сторону Военведа образовалась большая пробка. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: соцсети
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