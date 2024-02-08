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В Ростове на Нансена автомобиль перевернулся на крышу

В Ростове на Нансена автомобиль перевернулся на крышу
В Ростове-на-Дону перевернулась легковушка. Снимки с места происшествия местные жители опубликовали в соцсетях 8 февраля.

Авария случилась на улице Нансена днем. Водитель потерял управление, съехал с проезжей части и перевернулся. На кадрах видно, что у машины сильно поврежден бампер, удар пришелся и на боковую часть авто.

По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. К счастью, водитель отделался лишь ушибами.
Фото: СоцСети
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