В Ростове на Нансена автомобиль перевернулся на крышу

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В Ростове-на-Дону перевернулась легковушка. Снимки с места происшествия местные жители опубликовали в соцсетях 8 февраля.Авария случилась на улице Нансена днем. Водитель потерял управление, съехал с проезжей части и перевернулся. На кадрах видно, что у машины сильно поврежден бампер, удар пришелся и на боковую часть авто.По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. К счастью, водитель отделался лишь ушибами.