В Ростове легковушка протаранила семь автомобилей на проспекте Коммунистическом

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В Ростове легковушка протаранила семь автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.Массовое ДТП случилось днем 12 мая на проспекте Коммунистическом. По словам очевидцев, водитель вел машину хаотично и допустил столкновение с другими автомобилями. В результате аварии пострадали как припаркованные, так и движущиеся транспортные средства.Попытки прохожих остановить нарушительницу не увенчались успехом.