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В Ростове легковушка протаранила семь автомобилей на проспекте Коммунистическом

В Ростове легковушка протаранила семь автомобилей на проспекте Коммунистическом
В Ростове легковушка протаранила семь автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. 

Массовое ДТП случилось днем 12 мая на проспекте Коммунистическом. По словам очевидцев, водитель вел машину хаотично и допустил столкновение с другими автомобилями. В результате аварии пострадали как припаркованные, так и движущиеся транспортные средства.

Попытки прохожих остановить нарушительницу не увенчались успехом.
Фото: соцсцети
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