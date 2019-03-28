Трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры в Аксае



В городе Аксае малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже. Несчастный случай произошёл 1 апреля на улице Ленина.



По предварительным данным, ребёнок играл в комнате. В это время его родители занимались домашними делами. Взрослые не заметили, как мальчик забрался на подоконник. Малыш опёрся на москитную сетку и упал вниз, сообщает DonDay.ru.



Родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики доставили мальчика с множественными травмами в детскую областную больницу в Ростов.



Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.