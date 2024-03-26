В Ростове двое водителей пострадали в массовом ДТП на Стачки

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Стали известны подробности массового ДТП в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки. Авария с участием пяти автомобилей у стадиона «Локомотив» произошла 25 марта.Около 17:00 водитель «Форда Фокуса» врезался в попутный «Рено Каптюр». От удара французская иномарка выехала с дороги и протаранила дерево. «Форд» отбросило на проезжающий рядом «Фольксваген Поло», который затем столкнулся с «Хендай Солярис». По инерции корейская легковушка влетела в «Опель Вектра».Разбитые машины перекрыли проезд в сторону улицы Малиновского. Из-за этого на одной из главных транспортных артерий города образовалась огромная пробка.К сожалению, не обошлось без пострадавших. По информации регионального управления ГИБДД, травмы в ДТП получили 47-летний водитель «Рено Каптюр» и 33-летний мужчина, управлявший «Фольксвагеном Поло».