Появились подробности массового ДТП с участием «БМВ» в Ростове



Стали известны подробности тройного ДТП с участием «БМВ» в Ростове-на-Дону. Авария произошла на проспекте Стачки 9 сентября примерно в 00:30.



По предварительным данным, в районе дома № 90-а 24-летний водитель «БМВ Х6» не справился с управлением. Он столкнулся с «Рено Логан» под управлением 45-летнего мужчины. От удара «БМВ» отбросило на стоящий «Хёндай», за рулём которого был 55-летний автомобилист. По словам очевидцев, одна из машин также задела автомобилиста.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Рено». По данному факту специалисты проводят проверку.