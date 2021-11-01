Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове дотла сгорела иномарка

В Ростове дотла сгорела иномарка
В Ростове-на-Дону сгорела иномарка. Происшествие случилось днем 2 ноября на улице Вятской.

Автомобиль «Ауди» загорелся около 14:30. Пламя быстро распространялось по машине. Очевидцы вызвали пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, с огнем боролись пять человек на спецмашине.

Когда спасатели прибыли на место, иномарка была полностью охвачена огнем. Пожарные полностью ее потушили, однако авто вряд ли получится восстановить. От него остался только обугленный корпус. Владелец легковушки в считанные минуты лишился крупной суммы - деньги буквально сгорели.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.