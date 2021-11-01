В Ростове дотла сгорела иномарка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону сгорела иномарка. Происшествие случилось днем 2 ноября на улице Вятской.Автомобиль «Ауди» загорелся около 14:30. Пламя быстро распространялось по машине. Очевидцы вызвали пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, с огнем боролись пять человек на спецмашине.Когда спасатели прибыли на место, иномарка была полностью охвачена огнем. Пожарные полностью ее потушили, однако авто вряд ли получится восстановить. От него остался только обугленный корпус. Владелец легковушки в считанные минуты лишился крупной суммы - деньги буквально сгорели.К счастью, во время пожара никто не пострадал.