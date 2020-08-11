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В Ростове-на-Дону сгорела иномарка «Митсубиси»

В Ростове-на-Дону сгорела иномарка «Митсубиси»

В донской столице сгорел автомобиль «Митсубиси». Происшествие случилось на улице Волкова, 13/1 около 14:00 13 августа.

Машина была припаркована во дворе. Пламя буквально за секунду охватило автомобиль. В огне его сложно было разглядеть. Очевидцы запечатлели на видео, как спасатели тушили пожар. Когда огонь удалось ликвидировать, «Митсубиси» задымился. На кадрах видно целую толпу прохожих. Вокруг машины собрались и дети, они с интересом наблюдали за тем, как работают пожарные.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.

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