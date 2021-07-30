В Ростове сгорела припаркованная иномарка
В Ростове-на-Дону произошел пожар. Иномарка сгорела рано утром 1 августа в Советском районе.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, автомобиль «Датсун» воспламенился около 5 часов. Огонь полностью охватил машину в считанные минуты. Очевидцы тут же вызвали пожарных.
- На место направили восемь спасателей на двух спецмашинах, - добавили в ведомстве.
Когда огнеборцы прибыли и потушили пламя, от авто уже остался обугленный металлический корпус.
К счастью, во время ЧП никто не пострадал, однако владельцу машины вряд ли удастся ее восстановить.