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В Ростове сгорела припаркованная иномарка

В Ростове сгорела припаркованная иномарка
В Ростове-на-Дону произошел пожар. Иномарка сгорела рано утром 1 августа в Советском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, автомобиль «Датсун» воспламенился около 5 часов. Огонь полностью охватил машину в считанные минуты. Очевидцы тут же вызвали пожарных.

- На место направили восемь спасателей на двух спецмашинах, - добавили в ведомстве.

Когда огнеборцы прибыли и потушили пламя, от авто уже остался обугленный металлический корпус.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал, однако владельцу машины вряд ли удастся ее восстановить.

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