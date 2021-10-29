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В Ростове-на-Дону дотла сгорела иномарка. ЧП случилось 1 ноября около 4:00.Автомобиль марки «Мерседес» был припаркован на улице Стасова. Ночью жители соседних домов почувствовали сильный запах дыма и вызвали на помощь пожарных. Приехавшая бригада локализовала возгорание на двух квадратных метров. Буквально за несколько минут пламя охватило весь кузов машины. Примерно в 4:25 пожар был потушен.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники. Причины произошедшего устанавливаются.