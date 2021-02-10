В Ростове дотла сгорел большой жилой дом

В одном из частных домов Ростова произошел крупный пожар. Здание загорелось 11 февраля около 4:30 в Пролетарском районе.В доме, расположенном в переулке Кирилловском, 38, произошло короткое замыкание проводки. Пламя распространилось по всему жилью площадью порядка 100 квадратов. Люди выбежали из дома и сразу вызвали спасателей.Когда пожарные прибыли на место, в здании обгорели стены, и вылетели стекла в окнах. Спустя полчаса огнеборцам удалось полностью ликвидировать пламя.К счастью, в ЧП никто не пострадал, но жить в обугленном доме теперь невозможно, а на ремонт уйдёт немало времени и денег.