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В Ростове дотла сгорел большой жилой дом

В Ростове дотла сгорел большой жилой дом
В одном из частных домов Ростова произошел крупный пожар. Здание загорелось 11 февраля около 4:30 в Пролетарском районе.

В доме, расположенном в переулке Кирилловском, 38, произошло короткое замыкание проводки. Пламя распространилось по всему жилью площадью порядка 100 квадратов. Люди выбежали из дома и сразу вызвали спасателей.

Когда пожарные прибыли на место, в здании обгорели стены, и вылетели стекла в окнах. Спустя полчаса огнеборцам удалось полностью ликвидировать пламя.

К счастью, в ЧП никто не пострадал, но жить в обугленном доме теперь невозможно, а на ремонт уйдёт немало времени и денег.

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