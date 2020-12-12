В Ростове пожар в частном жилом доме потушили спустя два часа
В донской столице потушили пожар в доме № 10 в Мигулинском переулке. На борьбу с огнем у спасателей ушло больше двух часов.
Здание загорелось около 11 часов утра 14 декабря. Пламя охватило шиферную крышу, а сильный ветер перекинул огонь на деревянные конструкции дома. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Из-за плотной застройки появился риск возгорания соседних домов.
Пожар повышенного ранга удалось ликвидировать только к двум часам дня. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, неизвестно. Ремонт жилища обойдется хозяевам в кругленькую сумму.