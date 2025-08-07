Новости
В Ростове будут судить мужчину за убийство знакомого.

В Ростове будут судить мужчину за убийство знакомого. Трагедия произошла 31 мая в Братском переулке.

По данным следствия, в тот вечер пьяный мужчина напал на своего 38-летнего знакомого. Он нанес несколько ножевых ранений в живот и скрылся. Несмотря на помощь прохожих, пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого задержали в тот же день. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину отправили под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: СУ СКР по РО
