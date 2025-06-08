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В Ростове-на-Дону 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого

В Ростове-на-Дону 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого
В Ростове-на-Дону 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого. Трагедия случилась 31 мая в переулке Братском.

По данным следствия, будучи пьяным, подозреваемый напал на знакомого. Он ударил его ножом в живот, после чего скрылся с места преступления. Несмотря на попытки прохожих оказать помощь, пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого. Его заключили под стражу. В региональном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении задержанного.
Фото: СУ СКР по РО
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