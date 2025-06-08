Фото: СУ СКР по РО

В Ростове-на-Дону 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого. Трагедия случилась 31 мая в переулке Братском.По данным следствия, будучи пьяным, подозреваемый напал на знакомого. Он ударил его ножом в живот, после чего скрылся с места преступления. Несмотря на попытки прохожих оказать помощь, пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого. Его заключили под стражу. В региональном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении задержанного.