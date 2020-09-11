В Ростове без вести пропала 45-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала 45-летняя Наталья Беликова. Женщина ушла из дома 11 сентября и по сей день не вернулась.Близкие пропавшей обратились в полицию и поисковый отряд. Согласно ориентировке, Наталья худощавого телосложения, рост - 165 сантиметров, волосы темно-каштановые, чуть ниже плеч, глаза карие. Женщина была одета в белую футболку, синие джинсы и бело-розовые мокасины. С собой она взяла черный чемодан на колесиках и спортивную сумку.Если вам что-либо известно о местонахождении Натальи Беликовой, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.