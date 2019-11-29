В Ростове без вести пропала 72-летняя женщина



Без вести пропала 72-летняя женщина, которая ушла на прогулку на улицу Пушкинскую в Ростове. Происшествие случилось 1 декабря в районе пересечения с проспектом Кировским.



Наталья Судницына (Сокуренко), возможно, потеряла память и сейчас не может вернуться домой, потому что не знает адреса. Обеспокоенные родственники подали ориентировку с просьбой оказать помощь в поисках.



На вид разыскиваемой - около 70 лет, рост - 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, каштановые короткие волосы. В день исчезновения была одета в коричневое пальто, черные штаны, серую шапку, обута в сапоги.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пожилой женщины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.