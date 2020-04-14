В Ростове адвокат и полицейский пойдут под суд за попытку мошенничества

В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника полиции и адвоката. Экс-начальник следственного отдела МВД по городу Батайск и сотрудник Адвокатской палаты Ростовской области обвиняются в покушении на мошенничество.По версии следствия, они предложили одному из подсудимых решить вопрос по поводу его наказания по уголовному делу. За свои услуги они потребовали 650 тысяч рублей.Мужчина рассказал обо всём ФСБ, и подозреваемых вскоре задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Подсудимым грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок для пяти лет.