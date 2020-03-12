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В мошенничестве подозревают сотрудника полиции и адвоката из Батайска

В мошенничестве подозревают сотрудника полиции и адвоката из Батайска
Начальника следственного отдела полиции Батайска и адвоката адвокатской конторы подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, они в сговоре предложили подсудимому избежать реального наказания. За свои услуги они потребовали от подозреваемого 650 тысяч рублей.

Однако мужчина не захотел платить и сообщил о действиях полицейского и адвоката в соответствующие органы. Когда информация была проверена, начальника следственного отдела полиции уволили.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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