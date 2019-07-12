В Ростове 61-летний местный житель пропал без вести



В Ростове без вести пропал 61-летний местный житель. О том, где находится Василий Савостин, ничего не известно уже более суток.



О пропаже мужчины сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». 14 июля около 11 часов утра ростовчанин вышел из своего дома в Пролетарском районе города. Когда через несколько часов он не вернулся обратно, родственники забили тревогу.



В поисковом отряде сообщили приметы пропавшего. Его рост - около 176 сантиметров, среднее телосложение. У Василия Савостина серо-голубые глаза, тёмные волосы, короткая стрижка. Из дома он вышел в тёмном трико, тёмной рубашке в клетку и в чёрных резиновых шлёпках.



Поисковики также сообщили, что у ростовчанина проблемы со здоровьем. Он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



Всех, кто знает, где находится Василий Савостин или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.