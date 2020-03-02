На Дону пропал без вести пенсионер с потерей ориентации в пространстве



В Ростовской области без вести пропал пожилой житель Волгодонского района. Более суток о том, где находится 82-летний Иван Семёнович Петрунин, ничего неизвестно.



О пропаже мужчины сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации поисковиков, пенсионер проживает в посёлке Мичуринском. Около 10 утра 3 марта он ушёл из дома в неизвестном направлении. Уточняется, что пропавший не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



Волонтёры сообщили приметы пропавшего. Рост дончанина составляет около 170 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза.



Из дома он ушёл в синем трико, чёрных галошах и серо-голубой куртке. На голове может быть кепка.



Всех, кто знает, где находится Иван Семёнович Петрунин или видел его, просят сообщть по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.