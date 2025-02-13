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В Ростове 59-летний мужчина едва не погиб при пожаре в жилом доме

В Ростове 59-летний мужчина едва не погиб при пожаре в жилом доме
В Ростове-на-Дону из горящего дома спасли 59-летнего мужчину. Огонь вспыхнул 11 февраля на улице Павлова, 5 Д.

Предварительно, пожар начался около 21:30. Соседи почувствовали запах гари и вызвали на место спасателей. На место прибыли 16 пожарных на четырех автоцистернах. В то время огонь уже распространился на площади в 30 квадратов.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. В результате ЧП мужчина надышался дымом, его госпитализировали.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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