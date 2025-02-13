В Ростове 59-летний мужчина едва не погиб при пожаре в жилом доме
В Ростове-на-Дону из горящего дома спасли 59-летнего мужчину. Огонь вспыхнул 11 февраля на улице Павлова, 5 Д.
Предварительно, пожар начался около 21:30. Соседи почувствовали запах гари и вызвали на место спасателей. На место прибыли 16 пожарных на четырех автоцистернах. В то время огонь уже распространился на площади в 30 квадратов.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. В результате ЧП мужчина надышался дымом, его госпитализировали.