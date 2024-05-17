В Ростовской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Миллеровском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Огонь вспыхнул 16 мая в хуторе Туроверове.Пожар начался около 08:00 на улице Российской. Соседи заметили, как из окон повалили клубы дыма, и вызвали на место МЧС. За это время огонь распространился на площади 24 квадрата.Для тушения огня задействовали 12 спасателей на трех автоцистернах. В одной из комнат дома они обнаружили тело 64-летнего мужчины.- Пожар случился из-за неосторожности при курении. Причины гибели устанавливаются, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.