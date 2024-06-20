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В Ростовской области 50-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Ростовской области 50-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В Ростовской области при пожаре погиб 50-летний мужчина. Трагедия случилась 19 июня в поселке Волочаевском Орловского района.

Пламя вспыхнуло в пристройке к частному дому № 1 на улице Октябрьской. За считанные минуты огонь распространился на 50 квадратных метров. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

На место приехали семь спасателей на двух автоцистернах. Во время тушения пламени они обнаружили тело домохозяина. Сохранить ему жизнь уже не представлялось возможным.

- Мужчина скончался в результате отравления дымом, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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