В Ростовской области 50-летний мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре погиб 50-летний мужчина. Трагедия случилась 19 июня в поселке Волочаевском Орловского района.Пламя вспыхнуло в пристройке к частному дому № 1 на улице Октябрьской. За считанные минуты огонь распространился на 50 квадратных метров. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.На место приехали семь спасателей на двух автоцистернах. Во время тушения пламени они обнаружили тело домохозяина. Сохранить ему жизнь уже не представлялось возможным.- Мужчина скончался в результате отравления дымом, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.