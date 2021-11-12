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В Шахтах несовершеннолетний водитель «Лады» насмерть сбил школьника

В Шахтах несовершеннолетний водитель «Лады» насмерть сбил школьника
В городе Шахты 17-летний юноша без спроса взял у матери «Ладу Приору» и насмерть сбил школьника. Трагедия случилась вечером 15 ноября на улице Заводской.

15-летний мальчик вышел на улицу, чтобы вынести мусор. Он переходил дорогу по переходу и попал под колёса отечественного авто.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.

После случившегося горе-автомобилиста и его родителей могут привлечь к ответственности.
Фото: donday
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