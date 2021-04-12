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В Ростове 14-летняя девочка попала под колеса иномарки

В Ростове 14-летняя девочка попала под колеса иномарки
В Ростове водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку. Происшествие случилось 14 апреля около 15.30 на улице Портовой.

Мужчина за рулем «Хендай Солярис» подъезжал к пешеходному переходу в районе дома № 82, когда на него внезапно вышла девочка. Шофер не успел притормозить перед подростком и наехал.

- Ребенок получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 14-летнюю девочку доставили в больницу.

Если вина 30-летнего водителя будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде штрафа, лишения прав или свободы. Все будет зависеть от степени повреждений у девочки, а также того, пойдет ли потерпевшая сторона на примирение с виновником ДТП.

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