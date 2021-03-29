На Буденновском в Ростове 10-летняя девочка попала под колеса иномарки

В Ростове-на-Дону 10-летняя девочка попала под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Буденновскому.Мужчина ехал за рулем «Хендай Санта Фе». В районе дома №104 на «зебру» вышла школьница. Она стала переходить дорогу, очевидно, думая, что водитель иномарки пропустит ее. Однако шофер не смог вовремя затормозить перед переходом, в итоге ребенок оказался под колесами машины.- В результате аварии 10-летняя девочка получила различные травмы, - сообщили в УГИБДД по региону. - Пострадавшую доставили в больницу.Если расследование в обстоятельствах ЧП докажет вину водителя, ему может грозить уголовная ответственность. В свою очередь ГИБДД напоминает о том, что перед пешеходными переходами водители должны снижать скорость и быть особо бдительными, ведь пешеход может выйти на «зебру» неожиданно, спровоцировав аварийную ситуацию.