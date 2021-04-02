В Шахтах 11-летняя школьница попала под колеса иномарки

В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП. Авария случилась 6 апреля в Шахтах.По предварительным данным, 49-летний водитель «Фольксваген Поло» сбил девочку, которая переходила проезжую часть в районе проспекта Ленинского Комсомола, 62 А. Девочка шла на разрешающий сигнал светофора, но шофер иномарки не остановился перед ребенком.- В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.Если вину водителя докажут в суде, ему грозит штраф, лишение прав или свободы. Большую роль также будет играть сторона потерпевшего. Представители несовершеннолетней могут пойти на мировую, и шофер избежит наказания.