В Ростове водитель иномарки сбил 15-летнюю девочку

В Ростове водитель «Хендай» сбил подростка после столкновения со «Шкодой. Происшествие случилось 6 октября на улице Мичуринской, 151.Около 8 часов 27-летний водитель машины «Хендай Элантра» пытался обогнать попутный автомобиль. Однако шофер не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в «Шкоду Рапид» под управлением 36-летнего мужчины. От сильного удара «Хендай» заехал на «зебру», где сбил 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.- В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.