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Водитель авто чудом выжил в ДТП с грузовиком на трассе под Ростовом

Водитель авто чудом выжил в ДТП с грузовиком на трассе под Ростовом
На окраине Батайска произошло жесткое ДТП с участием легковушки и грузовика. Авария случилась 18 сентября около 05:30.

Предварительно, 44-летний водитель «Киа Церато» ехал по трассе «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». В какой-то момент он потерял управление и врезался в остановившийся грузовик марки «МАН». От удара половину легковушки буквально разворотило.

Несмотря на серьезные повреждения, водитель легковушки уцелел. По информации региональной Госавтоинспекции, медицинская помощь ему не потребовалась.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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