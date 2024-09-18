Водитель авто чудом выжил в ДТП с грузовиком на трассе под Ростовом

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На окраине Батайска произошло жесткое ДТП с участием легковушки и грузовика. Авария случилась 18 сентября около 05:30.Предварительно, 44-летний водитель «Киа Церато» ехал по трассе «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». В какой-то момент он потерял управление и врезался в остановившийся грузовик марки «МАН». От удара половину легковушки буквально разворотило.Несмотря на серьезные повреждения, водитель легковушки уцелел. По информации региональной Госавтоинспекции, медицинская помощь ему не потребовалась.