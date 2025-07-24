Спасатель пострадал при пожаре в ТЦ Новошахтинска
В результате возгорания в торговом центре Новошахтинска получил травмы сотрудник службы спасения. Об этом сообщили в администрации города.
24 июля на улице Ленина случилось происшествие. В считанные минуты торговый центр охватило пламя. Через час огонь распространился на площадь 1300 квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, на момент возгорания торговый центр был закрыт.
В этом месте не было посетителей, но избежать жертв не получилось. Один из сотрудников пожарной охраны получил травмы.
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту крупного пожара.