Спасатель пострадал при пожаре в ТЦ Новошахтинска

Фото: ГУ МЧС РО

В результате возгорания в торговом центре Новошахтинска получил травмы сотрудник службы спасения. Об этом сообщили в администрации города.24 июля на улице Ленина случилось происшествие. В считанные минуты торговый центр охватило пламя. Через час огонь распространился на площадь 1300 квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, на момент возгорания торговый центр был закрыт.В этом месте не было посетителей, но избежать жертв не получилось. Один из сотрудников пожарной охраны получил травмы.Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту крупного пожара.