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Спасатель пострадал при пожаре в ТЦ Новошахтинска

Спасатель пострадал при пожаре в ТЦ Новошахтинска
В результате возгорания в торговом центре Новошахтинска получил травмы сотрудник службы спасения. Об этом сообщили в администрации города.

24 июля на улице Ленина случилось происшествие. В считанные минуты торговый центр охватило пламя. Через час огонь распространился на площадь 1300 квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, на момент возгорания торговый центр был закрыт.

В этом месте не было посетителей, но избежать жертв не получилось. Один из сотрудников пожарной охраны получил травмы.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту крупного пожара.
Фото: ГУ МЧС РО
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