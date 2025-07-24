При пожаре в универмаге Новошахтинска погиб один спасатель

Фото: ГУ МЧС РО

При пожаре в торговом центре Новошахтинска погиб один спасатель. Происшествие случилось 24 июля на улице Ленина.Пожар в универмаге произошел утром. Огнем охватило 1 300 квадратных метров территории.Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в ходе тушения пожара от администрации торгового центра поступила информация, что в лифте горящего здания могут находиться двое работников центра. Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы группы специалистов, оснащённые средствами защиты органов дыхания и зрения.- К сожалению, связь с двумя пожарными была потеряна. Один из них, к сожалению, погиб. Второго, получившего ожоги конечностей, удалось вынести из горящего здания и передать медикам, - добавили в ведомстве.