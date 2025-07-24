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При пожаре в универмаге Новошахтинска погиб один спасатель

При пожаре в универмаге Новошахтинска погиб один спасатель
При пожаре в торговом центре Новошахтинска погиб один спасатель. Происшествие случилось 24 июля на улице Ленина.

Пожар в универмаге произошел утром. Огнем охватило 1 300 квадратных метров территории.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в ходе тушения пожара от администрации торгового центра поступила информация, что в лифте горящего здания могут находиться двое работников центра. Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы группы специалистов, оснащённые средствами защиты органов дыхания и зрения.

- К сожалению, связь с двумя пожарными была потеряна. Один из них, к сожалению, погиб. Второго, получившего ожоги конечностей, удалось вынести из горящего здания и передать медикам, - добавили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС РО
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