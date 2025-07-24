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Еще один труп обнаружили на месте пожара в торговом центре Новошахтинска

Еще один труп обнаружили на месте пожара в торговом центре Новошахтинска
В Новошахтинске на месте пожара в торговом центре обнаружили еще один труп. Здание на улице Ленина охватило огнем 24 июля.

Крупный пожар площадью 1 300 квадратных метров тушило около ста пожарных.

Торговый центр загорелся ранним утром, когда внутри еще не было посетителей. Однако информация о пострадавших все же поступает. Так, в огне погиб один из спасателей, второго доставили в медучреждение. Спустя время обнаружили еще один труп.

- На месте пожара обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски еще одной сотрудницы, - сообщают в донском МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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