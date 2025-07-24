Еще один труп обнаружили на месте пожара в торговом центре Новошахтинска

- На месте пожара обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски еще одной сотрудницы, - сообщают в донском МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Новошахтинске на месте пожара в торговом центре обнаружили еще один труп. Здание на улице Ленина охватило огнем 24 июля.Крупный пожар площадью 1 300 квадратных метров тушило около ста пожарных.Торговый центр загорелся ранним утром, когда внутри еще не было посетителей. Однако информация о пострадавших все же поступает. Так, в огне погиб один из спасателей, второго доставили в медучреждение. Спустя время обнаружили еще один труп.