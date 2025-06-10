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В Ростовской области пятеро пострадали в массовом ДТП

В Ростовской области пятеро пострадали в массовом ДТП
На трассе Котельниково – Песчанокопское в аварии пострадали пять человек. ДТП произошло 10 июня.

По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» превысил скоростной режим и не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и протаранила «Киа Рио», за рулем которой сидел 36-летний мужчина. После этого «Лада Гранта» протаранила «Ладу Весту».

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии водитель «Лады Гранты», а также его пассажиры, 21-летний, 26-летний и 19-летний парни, пострадали. Травмы получил и 65-летний пассажир «Лады Весты». Их доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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