Водителем, сбившим насмерть 22-летнего парня под Ростовом, оказался полицейский



В Ростовской области задержан предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб 22-летний Руслан Попов. Об этом сообщили в донском следкоме.



По данным следствия, 5 ноября в лесопосадке в Азовском районе недалеко от хутора Зелёный обнаружено тело молодого человека. Погибшим оказался 22-летний житель Ростова Руслан Попов, пропавший 2 ноября.



Предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб ростовчанин, уже задержан.

- В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Следствием также назначено проведение необходимых экспертных исследований.



Расследование уголовного дела продолжается.



По информации источника, за рулём машины, сбившей парня, был сотрудник правоохранительных органов.



Напомним, вечером 2 ноября молодой человек отдыхал в пригороде Батайска. Оттуда он направился пешком в Ростов по трассе. После этого связь с ним пропала. На следующий день на трассе «Ростов - Азов» в направлении донской столицы на проезжей части были найдены его кроссовки, пятна крови, осколки стекла, часть бампера, а также следы волочения.