В Новочеркасске нашли труп мужчины после ликвидации пожара
В Новочеркасске при пожаре погиб 51-летний мужчина. Происшествие случилось ночью 1 октября. Об этом сообщил DonDay Новочеркасск.
Около 2:30 спасателям поступил вызов. На проспекте Ермака горела квартира в двухэтажном доме. Огонь полыхал на площади 20 квадратных метров.
Тушить пожар приехали восемь человек личного состава МЧС на двух машинах. Ликвидировав пламя и осмотрев дом, спасатели обнаружили труп хозяина квартиры.
Причиной возгорания, по мнению специалистов, стало неосторожное обращение с огнем.