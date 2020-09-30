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В Новочеркасске нашли труп мужчины после ликвидации пожара

В Новочеркасске нашли труп мужчины после ликвидации пожара
В Новочеркасске при пожаре погиб 51-летний мужчина. Происшествие случилось ночью 1 октября. Об этом сообщил DonDay Новочеркасск.

Около 2:30 спасателям поступил вызов. На проспекте Ермака горела квартира в двухэтажном доме. Огонь полыхал на площади 20 квадратных метров.

Тушить пожар приехали восемь человек личного состава МЧС на двух машинах. Ликвидировав пламя и осмотрев дом, спасатели обнаружили труп хозяина квартиры.

Причиной возгорания, по мнению специалистов, стало неосторожное обращение с огнем.

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