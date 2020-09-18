Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске обнаружили труп мужчины в запертой квартире

В Новочеркасске обнаружили труп мужчины в запертой квартире
Новочеркасские спасатели в запертой квартире нашли труп мужчины. Происшествие случилось 19 сентября на улице Буденновской, 102. Об этом сообщил donday-novocherkassk.ru.

Около 20 часов спасателям поступил вызов. Звонили знакомые одинокого мужчины, который долго не отвечал на звонки и не открывал дверь.

На место прибыли спасатели и полицейские и вскрыли квартиру. В одной из комнат они обнаружили труп ее хозяина.

По предварительной версии, смерть владельца жилья была связана с криминалом. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.