В Новочеркасске обнаружили труп мужчины в запертой квартире

Новочеркасские спасатели в запертой квартире нашли труп мужчины. Происшествие случилось 19 сентября на улице Буденновской, 102. Об этом сообщил donday-novocherkassk.ru.Около 20 часов спасателям поступил вызов. Звонили знакомые одинокого мужчины, который долго не отвечал на звонки и не открывал дверь.На место прибыли спасатели и полицейские и вскрыли квартиру. В одной из комнат они обнаружили труп ее хозяина.По предварительной версии, смерть владельца жилья была связана с криминалом. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.