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В Ростовской области после пожара в доме нашли труп

В Ростовской области после пожара в доме нашли труп
В Азовском районе Ростовской области после пожара в доме обнаружили тело погибшего. Трагедия произошла 26 марта около 19 часов в хуторе Победа.

Возгорание случилось в частном доме на улице Весёлой. К тушению привлекали шесть пожарных и две единицы техники.

- К моменту прибытия спасателей пламя охватило площадь восемь квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В результате пожара погиб один человек. Им оказался 59-летний мужчина. Специалисты назвали причиной возгорания неосторожное обращение с огнём.

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