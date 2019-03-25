В Ростовской области после пожара в доме нашли труп



В Азовском районе Ростовской области после пожара в доме обнаружили тело погибшего. Трагедия произошла 26 марта около 19 часов в хуторе Победа.



Возгорание случилось в частном доме на улице Весёлой. К тушению привлекали шесть пожарных и две единицы техники.



- К моменту прибытия спасателей пламя охватило площадь восемь квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



В результате пожара погиб один человек. Им оказался 59-летний мужчина. Специалисты назвали причиной возгорания неосторожное обращение с огнём.