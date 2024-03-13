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В Новочеркасске мужчина зарезал саблей знакомого

В Новочеркасске мужчина зарезал саблей знакомого
Житель Новочеркасска зарезал саблей знакомого. Жуткое ЧП случилось 9 марта на улице Фрунзе.

В тот день 51-летний мужчина пришел в гости к 43-летнему приятелю. Товарищи накрыли стол и достали спиртное. Слово за слово, и они поругались. Гость схватил саблю и нанес несколько ударов знакомому. От полученных ран тот скончался на месте происшествия.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого отправили в СИЗО на период расследования дела.

В СУ СКР по Ростовской области уточнили, что мужчина уже был судим за преступления против личности и собственности.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
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