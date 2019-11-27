В Новочеркасске кроссовер на «зебре» сбил парня
В Новочеркасске водитель кроссовера сбил парня на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 28 ноября в переулке Магнитном.
По предварительным данным, 59-летний мужчина, управлявший «Рено Дастер», допустил наезд на 19-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть по «зебре».
- Пострадавший получил незначительные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Медицинская помощь ему не потребовалась.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.