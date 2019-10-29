В Новочеркасске водитель на «зебре» сбил ребёнка
В Новочеркасске ребёнок пострадал в ДТП. Дорожное происшествие случилось 30 октября на улице Пушкинской.
По данным ГИБДД Ростовской области, 38-летний водитель «Лады Гранты» сбил 9-летнего мальчика, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Школьник получил незначительные травмы, - добавили в отделе пропаганды, - медицинскую помощь ему оказали на месте.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают.