В Новочеркасске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП
В Ростовской области устанавливается личность водителя, сбившего пешехода.
ДТП произошло вечером 24 февраля в Новочеркасске. Неизвестный водитель на улице Московской наехал на 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешеход получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Ему была оказана разовая медицинская помощь.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Разыскивается водитель, скрывшийся с места происшествия.