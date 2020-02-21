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В Новочеркасске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП

В Новочеркасске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП
В Ростовской области устанавливается личность водителя, сбившего пешехода.

ДТП произошло вечером 24 февраля в Новочеркасске. Неизвестный водитель на улице Московской наехал на 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешеход получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Ему была оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Разыскивается водитель, скрывшийся с места происшествия.

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