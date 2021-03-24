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В Новочеркасске инвалид попал под колеса легковушки

В Новочеркасске инвалид попал под колеса легковушки
В Ростовской области 20-летний парень на легковушке сбил пешехода-инвалида. Происшествие случилось вечером 25 марта в Новочеркасска.

Как сообщает портал, DonDay-novocherkassk, авария произошла на на проспекте Платовском. В районе дома №136 местный житель переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель ВАЗ-21011 не успел притормозить и сбил пешехода.

Пострадавшего мужчину доставили в местную больницу. У 48-летнего инвалида детства выявили несколько травм головы, состояние мозга и перелом голени.

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