На Дону водитель легковушки сбил 51-летнего пешехода
В Ростовской области водитель легкового автомобиля сбил 51-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 марта на улице Морской в Волгодонске.
По предварительной информации, 64-летний мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ-2108». Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не успел притормозить и сбил переходящего дорогу пешехода.
51-летний мужчина получил травмы. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, однако от госпитализации он отказался.