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На Дону водитель легковушки сбил 51-летнего пешехода

На Дону водитель легковушки сбил 51-летнего пешехода
В Ростовской области водитель легкового автомобиля сбил 51-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 марта на улице Морской в Волгодонске.

По предварительной информации, 64-летний мужчина ехал на автомобиле «ВАЗ-2108». Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не успел притормозить и сбил переходящего дорогу пешехода.

51-летний мужчина получил травмы. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, однако от госпитализации он отказался.

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