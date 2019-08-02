В Новочеркасске водитель иномарки на «зебре» сбил 83-летнего пешехода



Водитель иномарки сбил пожилого пешехода на «зебре» в Новочеркасске. ДТП произошло во второй половине дня 5 августа.



Пенсионер переходил проезжую часть по пешеходному переходу на проспекте Баклановском в районе улицы Кривошлыкова. В этот момент водитель «Опель Астра» отвлёкся за рулём и сбил мужчину, сообщает DonDay Новочеркасск.



83-летнего пострадавшего с различными травмами на скорой доставили в больницу. Тем временем, при проверке документов мужчины, управлявшего иномаркой, выяснилось, что ранее его неоднократно лишали прав за пьяную езду.