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В Новочеркасске водитель иномарки на «зебре» сбил 83-летнего пешехода

В Новочеркасске водитель иномарки на «зебре» сбил 83-летнего пешехода
Водитель иномарки сбил пожилого пешехода на «зебре» в Новочеркасске. ДТП произошло во второй половине дня 5 августа.

Пенсионер переходил проезжую часть по пешеходному переходу на проспекте Баклановском в районе улицы Кривошлыкова. В этот момент водитель «Опель Астра» отвлёкся за рулём и сбил мужчину, сообщает DonDay Новочеркасск.

83-летнего пострадавшего с различными травмами на скорой доставили в больницу. Тем временем, при проверке документов мужчины, управлявшего иномаркой, выяснилось, что ранее его неоднократно лишали прав за пьяную езду.

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